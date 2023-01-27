В России отменен акциз для вейпов

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий акцизы на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов). Он же отменяет акциз на сами вейпы.

Документ опубликован на портале правовой информации. Например, акциз на сигареты и папиросы повышается с 1 марта по 31 декабря 2023 г. до 2 тыс. 603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 536 руб. за 1 тыс. штук, на 2024 г. – до 2 тыс. 707 руб. плюс 16%, но не менее 3 тыс. 678 руб., на 2025 г. – до 2 тыс. 815 руб. плюс 16%, но не менее 3 тыс. 825 руб.

Новации вступят в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.