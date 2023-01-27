27 Января 2023
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Тюменские налоговые инспекторы подрались из-за гимна РФ

Тюменские налоговые инспекторы подрались из-за гимна РФ по утрам и громких разговоров по телефону, сообщает telegram-канал Ural Mash, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, инцидент произошел 26 января. Конфликт носил затяжной характер.

"Отношения двух главных специалисток правового отдела УФНС №14 никак не складывались. Женщин раздражало в друг друге все: Екатерину бесил звонкий голос и безделье Натальи, а та жаловалась на отказы слушать гимн. Бесконечные споры вымотали — Наталья написала заявление по собственному. Екатерина не упустила момента позлорадствовать: твердила, что таким работникам не место в госорганах, пока та собирала вещи. Терпение кончилось, в кабинете стало горячо — началась драка. Одна треснула журналом, другая отлупила соперницу калькулятором по уху. Закончилось полицией и снятием побоев. У Натальи — ушибы, ссадины и кровоизлияние, а Екатерина ушла на больничный", - сообщает канал.

В УФНС пока не прокомментировали ситуацию.

Теги: налоговые инспекторы, драка, гимн РФ



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