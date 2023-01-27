Клишас: Операция ЕС по легализации украденных российских активов позорно провалена

Евросоюз позорно провалил операцию по легализации украденных российских активов, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Бедные "европейские юристы" не нашли "четких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

"Операция по легализации украденного позорно провалена", - добавил сенатор.

По данным Bloomberg, юридическая служба Совета Европейского союза заявила, что ЕС имеет полномочия временно задействовать не менее 33,8 млрд евро активов Банка России, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

При этом европейские чиновники и ряд стран обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов Центробанка России.