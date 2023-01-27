Аграрный кластер Новосибирской области: Рекордный урожай, новые рынки экспорта и рост темпов производства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе коллегии министерства сельского хозяйства региона. Заседание было проведено на птицефабрике «Ново-Барышевская».

Об итогах работы агропромышленного комплекса региона в 2022 году, перспективах и задачах на 2023 год доложил Евгений Лещенко – заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона.

"Самый главный результат – в том, что, несмотря на все вызовы времени, мы не остановились ни в развитии производства, ни в развитии технологий, обновлении техники и оборудования, ни в развитии новых подходов к реализации нашей продукции. Мы научились реагировать на рыночные изменения, многое сделано в части наращивания мощностей хранения, переработки, наработан опыт экспортной торговли, построения новых логистических схем. Геополитические изменения приносят не только сложности, но и дополнительные возможности. Явный вектор – на Восток, на Юг, в Центральную Азию. Остаётся важным и всё, что связано с диверсификацией. Тренды на переработку, на поддержку молочного животноводства остаются актуальными. На примере многих хозяйств мы убедились: те, кто развивают одновременно и растениеводство, и молочное животноводство, и переработку, другие направления деятельности, имеют более устойчивый результат", - отметил губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что необходимо развивать региональный кластер аграрного машиностроения. "В прошлом году многие предприятия этого кластера подставили надёжное плечо, когда аграриям не хватало тех или иных изделий или техники. В полной мере и объёме сохраняется господдержка – все направления субсидирования со стороны правительства Новосибирской области найдут отражение в господдержке. Также будем активизировать работу по продвижению интересов новосибирских аграриев на федеральном уровне", – отметил губернатор.

В ходе выездного совещания губернатор вручил региональные награды работникам отрасли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, объём производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий в Новосибирской области в 2022 году составил 164,8 млрд рублей с индексом производства 100,7% к уровню 2021 года. Аграриями Новосибирской области собраны рекордные в истории региона 3,4 млн тонн зерна. Новосибирская область является крупнейшим аграрным экспортёром Сибирского федерального округа (первое место в СФО). Объёмы экспортных отгрузок продукции АПК в количественном выражении в 2022 году превышают на 34,2% показатели 2021 года. Выросли объёмы производства основных видов продукции животноводства: молока, мяса скота и птицы, пищевых куриных яиц. Новосибирская область занимает 3-е место в России по поголовью молочных коров, а по производству и реализации молока – 7-е место среди регионов РФ. В Сибири по этим показателям регион лидирует.

В 2022 году на территории области в сфере АПК завершена реализация 5 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 млрд рублей. В стадии реализации находятся ещё 6 крупных инвестпроектов.

Ведется техническое переоснащение отрасли. Сельхозпроизводителями региона в 2022 году приобретено 2534 ед. техники, или 204,4% к плану, на сумму 12,6 млрд рублей. Компенсация части стоимости техники и оборудования за счёт средств областного бюджета составила 2,16 млрд рублей (в 2,4 раза выше, чем в 2021 году). Объём государственной поддержки сельхозпроизводства в Новосибирской области в 2022 году составил 4,6 млрд рублей.