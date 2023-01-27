27 Января 2023
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Армия и ВПК В России
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Чемезов опроверг информацию о снарядном голоде военных, участвующих в СВО

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о том, что уверждения Киева и сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что Вооруженные силы РФ, задействованные в спецоперации, испытывают снарядный голод, не соответствуют действительности, российская оборонка с начала СВО в разы нарастила их производство.

"Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то – полная ерунда… По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков", - сказал в интервью РИА Новости Чемезов.

Он уточнил, что расход боеприпасов всех типов (патроны для стрелкового оружия, артиллерийские и танковые выстрелы, ракеты) действительно является высоким.

Теги: Сергей Чемезов, Ростех, СВО



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