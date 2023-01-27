27 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить потребкредиты

Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить потребительские кредиты, сообщают "Известия" со ссылкой на данные БКИ "Скоринг Бюро".

Отмечается, что в 2022 году доля полного погашения таких кредитов достигла 18 процентов, тогда как в 2020-м и 2021-м досрочно гасились 9–9,5 процента займов.

По ипотеке этот показатель в отдельные месяцы достигал 1,7 процента, что в четыре раза выше значений за предыдущие периоды. Кроме того, росли показатели и по автокредитам, но не так выраженно.

Эксперты считают, что это связано с желанием заемщиков побыстрее избавиться от долгового бремени на фоне экономической неопределенности и нестабильности.

Ранее большинство россиян (76%) высказали мнение, что сейчас не самое благоприятное время, чтобы брать кредиты, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Только 10% опрошенных заявили, что сейчас для этого хорошее время.

Теги: россияне, кредиты



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