27 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция со спецназом устроили облаву на мигрантов на Сортировке

В Екатеринбурге полицейские провели рейд в районе Сортировки. Силовики искали мигрантов-нарушителей. В результате не обошлось без задержаний.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 26 января проверялись места концентрации иностранцев: торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины и прилегающие дворы на территории обслуживания отдела полиции №11 в Железнодорожном районе. Силовую поддержку стражам порядка оказывали бойцы из спецподразделения "Гром".

В ходе рейда полицейские проверили больше сотни мигрантов. Оказалось, что 20 из них нарушили режим пребывания на территории России, из-за чего на них составили административные протоколы.

задержание мигрантов на Сортировке в Екатеринбурге(2023)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Кроме этого, 18 иностранцев были привлечены за другие нарушения: употребление алкоголя в общественном месте, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. Для задержания некоторых пришлось привлекать спецназ.

Как заверили в МВД, профилактические мероприятия в сфере миграции на территории Екатеринбурга обязательно будут продолжены.

задержание мигрантов на Сортировке в Екатеринбурге(2023)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Теги: полиция, рейд, Сортировка, мигранты



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