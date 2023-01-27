27 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске в домах жителей, которые уже почти год живут без горячей воды, заменят бойлер

В Челябинске начата работа по восстановлению горячего водоснабжения домов, жители которых уже почти год живут без горячей воды.

Напомним, жители домов №9 по улице Блюхера и №71 по улице Омской почти год живут без горячей воды. В марте прошлого года вышел из строя бойлер, расположенный в жилом доме по Омской, 69. Ремонт затянулся, и в результате бойлер разобрали на металл. На покупку нового бойлера нужно 1,8 млн рублей. Таких денег у жителей двух малоэтажных домов нет. Жильцы обращались в органы местной власти, но результата нет. Тогда они обратились к Александру Бастрыкину. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, 26 января было проведено комиссионное обследование бойлера. По результатам принято решение о возможности его восстановления. УК оказали содействие по организации и началу ремонтно-восстановительных работ, ход которых поставлен на особый контроль в мэрии. "Дополнительно принято решение об установке индивидуальных бойлеров на указанные дома по программе энергосбережения за счет бюджета города до конца марта 2023 года", - отметили в администрации города.

Теги: горячая вода, Александр Бастрыкин, уголовное дело,



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