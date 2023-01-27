27 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: 66.мвд.рф

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу об отравлении 10 человек контрафактным алкоголем

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу об отравлении 10 человек контрафактным алкоголем, содержащим метиловый спирт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Пред судом предстал ранее судимый 47-летний местный житель. Его признали виновным в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, и в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В региональном управлении следственного комитета сообщили, что в 2021 году подсудимый совместно со своим знакомым, приобрел и организовал поставку немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Фигурант в Тюмени подыскивал покупателей, которым продавал контрафактный алкоголь объемом в 05 и 025 литра. В составе алкоголя был метиловый спирт.

Всего с 31 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г. осужденный приобрел не менее 100 коробок контрафактной алкогольной продукции, которые хранил с целью последующего ее сбыта в грузовом отсеке автомобиля "Газель", а также помещении торгового павильона, расположенного в городе Тюмени по улице Домостроителей.

В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной в продуктовых магазинах, торговых павильонах, расположенных в городе Тюмени, наступила смерть 10 человек.

Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего в размере 200 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: контрафактный алкоголь, отравление, суд, приговор



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