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Общество Свердловская область
Фото: kavkazplus.com

Виновнику ДТП, в котором погибли сотрудницы уральского Театра кукол, вынесли приговор

Житель Кушвы 1971 г.р., по вине которого в ДТП погибли две сотрудницы Театра кукол, возвращавшиеся с гастролей, получил три года колонии-поселения общего режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

"Верхотурский районный суд на основании доказательств. представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Кушвы. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 1 октября текущего года на трассе "Серов – Екатеринбург" между 288-289 км. Водитель грузовика "MAN" с прицепом отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки "ПАЗ". В последнем с гастролей из Первоуральска возвращались артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда "скорой помощи" две актрисы, находившиеся в салоне автобуса – 1985 и 1997 годов рождения. Их коллега 2001 года рождения получил повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

"Грузовым автомобилем управлял мужчина 1971 года рождения. Сотрудниками ДПС он был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Злостным нарушителем ПДД не является, судя по базе данных", - сообщал ранее руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Теги: ДТП, Театр кукол, колония, суд



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