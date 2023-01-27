27 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Матвиенко напомнила, что "нельзя отрицать Холокост"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что Холокост отрицать нельзя, он служит вечным предостережением об опасностях, которые несут дискриминация и ненависть на основе этнического происхождения, национальности, религии и убеждений.

В своем обращении по поводу международного Дня памяти жертв Холокоста (сегодня, 27 января), распространенном пресс-службой Совфеда, Матвиенко заявила также, что "мы вспоминаем мужество и героизм солдат и офицеров Красной Армии, всех, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от ужасов фашизма, прекратил злодеяния солдат и офицеров Третьего рейха и их пособников". По ее мнению, важно "помнить уроки прошлого, не искажать правду о фактах свершившихся событий, пресекать любые попытки проявления расизма, ксенофобии и антисемитизма, решительно противодействовать русофобии".

"Сегодня борьба с шовинизмом и геноцидом продолжается. В условиях новых вызовов россияне твердо отстаивают свои интересы, право свободно жить и самим определять будущее. Героические подвиги старших поколений, их яркие примеры патриотизма вдохновляют современных защитников Родины, помогают надежно защищать суверенитет страны, обеспечивать безопасность граждан", - полагает спикер Совфеда.

Теги: Валентина Матвиенко, Холокост,



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