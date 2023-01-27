27 Января 2023
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Общество В России Украина
Фото: t.me/ombudsmanrf

Москалькова продолжает переговоры с украинским коллегой Лубинцом

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела очередные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом при посредничестве омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. На этот раз встреча была дистанционной.

"Наше взаимодействие уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц. Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации", - сообщила уполномоченная по правам человека в России.

Москалькова добавила, что "ключевое значение в решении этих сложнейших вопросов имеют Минобороны России и наши спецслужбы".

При этом она считает, что "в подобных ситуациях роль омбудсменов возрастает".

О встрече с Москальковой рассказал и Лубинец. Он добавил, что обсуждались "актуальные вопросы предварительных договоренностей" – они были достигнуты на недавней встрече омбудсменов в Турции.

Теги: татьяна москалькова, дмитрий лубинец, обмен пленными



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