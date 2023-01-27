Свердловский губернатор подписал указ об отмене Универсиады-2023

В Екатеринбурге окончательно отменили проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отмена студенческих игр обусловлена их переносом на неопределенный срок. Вместо этого в городе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

В апреле прошлого года в Международной федерации студенческого спорта объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Соревнования должны были состояться в августе нынешнего года. В конце прошлого года свердловский губернатор заявлял, что Универсиада все-таки может пройти в Екатеринбурге.