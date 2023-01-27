УФАС не выявило существенных нарушений при проведении аукциона на строительство ФОК в Троицке за 198 млн рублей

Челябинское УФАС рассмотрело жалобу на аукцион на строительство ФОК в Троицке с начальной ценой контракта 198 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Жалоба на аукцион поступила от индивидуального предпринимателя. Комиссия антимонопольного органа признало жалобу частично обоснованной и указало в своем решении на выявленные несоответствия.

При этом существенных нарушений законодательства о контрактной системе не выявлено. Поэтому заказчик может продолжить проведение конкурентной процедуры.