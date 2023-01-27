Япония запретит экспорт в Россию роботов, вакцин и медоборудования

Правительство Японии вводит с 3 февраля запрет на экспорт в Россию радиоактивных материалов, вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также роботов.

Под запрет попадают оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, в том числе слезоточивый газ и порошок для снятия отпечатков пальцев, а также оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты, буровые установки, вещества, которые могут быть использованы в военных целях как сырье.

Кроме того, Токио вводит санкции против 22 частных лиц и трех компаний, чьи активы будут заморожены, и запретит поставки товаров 49 российским организациям и компаниям, пишет РИА Новости.

По данным японского МИДа, под санкции подпали корпорация "Иркут", московский машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "КамАЗ".

В список физлиц включены первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минюста Константин Чуйченко, замглавы Минобороны Михаил Мизинцев, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.