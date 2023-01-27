В Екатеринбурге на Серовском тракте сгорел автобус

В Екатеринбурге огонь уничтожил автобус.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в четверг вечером на Серовском тракте в уральской столице. На площади в 12 квадратных метров сгорел автобус Peugeot Boxer.

В тушении пожара задействовались две единицы техники и 12 человек личного состава. Огонь был потушен в течение 13 минут.

О пострадавших в результате возгорания транспорта не сообщается. Причину случившегося установят специалисты.