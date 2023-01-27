Жительницу Нефтеюганска, спалившую жилой дом "из хулиганских побуждений", будут судить

В Югре передано в суд уголовное дело о поджоге жилого дома, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем ОМВД России по городу Нефтеюганску окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в поджоге многоквартирного жилого дома и в покушении на аналогичное преступление", - заявила она.

По версии следствия, ночью женщина, будучи пьяной, вошла в подъезд двухэтажного деревянного дома, подожгла зажигалкой бытовой мусор и удалилась. Жильцы дома почувствовали запах дыма и потушили пожар. Увидев, что ее замысел не удался, женщина пошла в соседний дом. Там она сложила бумагу на детскую коляску и подожгла.

Во время пожара сгорел дом, в котором проживали 50 человек. Материальный ущерб превысил 56 млн руб.

Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.