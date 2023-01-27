Подлинность "екатеринбургских останков" будет обсуждаться РПЦ летом

Вопрос о подлинной принадлежности "екатеринбургских останков" царской семье Романовых будет обсуждаться 19 июля на Архиерейском совещании иерархов РПЦ из России и других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия (Морарь). Отметим, что митрополит Викентий до назначения в Узбекистан был архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским.

"Обсуждение будет. Мы будем это обсуждать, будем советоваться", - заявил он, отметив, что речь идет только об обсуждении, но не принятии окончательного решения, поскольку это компетенция Архиерейского собора РПЦ.

Одной из главных тем совещания должна стать Украинская православная церковь, подвергающаяся преследованиям со стороны украинских властей.

Напомним, еще в январе 2022 года Архиерейский собор Русской православной церкви заявил, что рассмотрит вопрос о признании подлинности повторно исследованных "екатеринбургских останков" весной того же 2022 года. Экспертизы подтвердили подлинность "екатеринбургских останков" царской семьи. Подлинность останков Романовых подтвердили, в том числе, найденные коллекционером за рубежом волосы императрицы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской, результаты проведенных экспертиз стали известны в январе.