27 Января 2023
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Общество В России
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

"Росэнергоатом" опроверг сообщения МАГАТЭ о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа опроверг сообщения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах около Запорожской АЭС.

По словам Карчаа, инспекторы МАГАТЭ слышали звуки артиллерии. "В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее",— сказал он ТАСС.

Карчаа добавил, что инспекторы игнорировали моменты, когда Украина наносила удары по станции, "подобных заявлений в МАГАТЭ не делалось, что говорит о двойных стандартах этой организации".

МАГАТЭ сообщило, что 25 января были зафиксированы восемь мощных взрывов вблизи ЗАЭС, 26 января взрывов якобы было еще больше.

20 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается, поэтому важно принять "промежуточные меры" по ее защите. Заявление прозвучало после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котрой обсуждалась ситуация с "демилитаризацией Запорожской АЭС".

Теги: запорожская аэс, магатэ, росэнергоатом



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