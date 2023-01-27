"Твоё мнение меня интересует "меньше, чем совсем": Рогозин и Стрелков устроили перепалку в Telegram

У экс-главы Роскосмоса и бывшего главы минобороны ДНР случилась "война" в Telegram. Дмитрий Рогозин и Игорь Стрелков (Гиркин) вступили в заочную перепалку, свидетелями которой стали их довольно многочисленные подписчики.

Началось с того, что Рогозин прокомментировал ситуацию с приглашением Стрелкова участвовать в СВО в составе ЧВК "Вагнер", но тот определенного ответа не дал.

"Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперёд, бро", - написал в своем канале Рогозин.

Стрелков ответил: "Вот так вот бывает.... Оказывается, Рогозин меня еще с Боснии помнит: судя по риторике - в одном отряде со мной там воевал. Правда - я его совершенно в отряде не помню. И никто из моих тогдашних товарищей (некоторые живы) - тоже. Но разве можно не поверить человеку "с космическим зрением"? Тем более, такому герою, получившему контузию в настоящем боевом ресторане... ?".

"Зато я тебя помню, - отвечает Рогозин. - И мы с тобой это вспоминали, когда ты ко мне приезжал 5 лет назад. Помнишь? В гостинице Украина. Гиркин, ты слаб не только на передок, до которого ты так и не доехал, но и что-то с памятью. Контузия, бро?".

"И еще - Рогозин - а на фиг ты мне сдался в Донецке? Чтоб тебя, урода, там искать? Если я и пойду воевать в составе "оркестра" - то уж твоё мнение об этом меня интересует "меньше, чем совсем", - пишет в ответ Стрелков. На данный момент это последнее сообщение в переписке.