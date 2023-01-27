27 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Правительство решило "оградить детей от негативного влияния компьютерных игр"

Аппарат Правительства просит Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от "негативного" влияния видеоигр. В их числе – создание перечня одобренных игр и реестра запрещенных, а также требование предварительно устанавливать отечественные программы родительского контроля на продающиеся в РФ компьютеры.

Директор департамента информационных технологий правительства Евгений Комар написал письмо, в котором предложил рассмотреть идею по созданию "каталога одобренных онлайн-игр" (документ изучил "Ъ"). Перечень может быть создан "по аналогии с магазином приложений RuStore". Письмо 18 января направлено в ряд органов власти, среди которых – Минцифры, Генпрокуратура и Минпросвещения, они должны дать отзывы до 10 февраля.

Аппарат Правительства также направил адресатам декабрьское решение комиссии совета законодателей по информационной политике при парламенте, в котором сформулирован ряд предложений по защите детей от "негативного влияния компьютерных игр". В частности, комиссия предложила создать реестр запрещенных игр, обязать разработчиков онлайн-игр ввести вход в них "через российские системы идентификации и аутентификации", а также включить российские системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке на "компьютерное оборудование".

В комиссии считают, что в популярных видеоиграх (их названия не приводятся) используются "скрытые вставки" и "способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание". На фоне этого глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев отметил, что составление черных и белых списков игр – тупиковый путь.

"Об этом можно судить по опыту китайских властей, которые за несколько лет жесткой цензуры своими руками уничтожили собственный рынок", - цитирует Журавлева издание.

Теги: Компьютерные игры, Правительство, Генпрокуратура



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