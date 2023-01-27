В Челябинской области водителей просят отказаться от дальних поездок из-за снегопада

В Челябинской области личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности из-за снегопада. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД.

Водителей призывают не превышать скорость не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. В дальнюю поездку рекомендуется взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем и дополнительную канистру с топливом.

В случае непредвиденных ситуаций нужно обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.