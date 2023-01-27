На Урале иномарка врезалась в железнодорожную будку, уходя от погони ГИБДД

На Среднем Урале выясняют обстоятельства инцидента с автомобилем на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня ночью. По предварительным данным, автомобиль BMW пытался скрыться от патрульной машины ГИБДД.

В итоге водитель немецкой иномарки не справился с управлением и врезался в железнодорожную будку на станции Хуторята Свердловской железной дороги.

В результате ЧП движение поездов не задерживалось. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой начата проверка по факту данного инцидента. Выясняются все обстоятельства происшествия.