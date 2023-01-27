27 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На Урале иномарка врезалась в железнодорожную будку, уходя от погони ГИБДД

На Среднем Урале выясняют обстоятельства инцидента с автомобилем на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня ночью. По предварительным данным, автомобиль BMW пытался скрыться от патрульной машины ГИБДД.

В итоге водитель немецкой иномарки не справился с управлением и врезался в железнодорожную будку на станции Хуторята Свердловской железной дороги.

ДТП на ст. Хуторята Свердловской железной дороги(2023)|Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В результате ЧП движение поездов не задерживалось. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой начата проверка по факту данного инцидента. Выясняются все обстоятельства происшествия.

ДТП на ст. Хуторята Свердловской железной дороги(2023)|Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Теги: машина, погоня, будка, прокуратура



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