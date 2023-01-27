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Общество В России Крым
Фото:http://www.xakac.info/

В Крыму "не ждут" объективного решения по скифскому золоту

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков полагает, что решение Верховного суда Нидерландов по делу о скифском золоте, скорее всего, будет иметь политические мотивы и поэтому будет необъективным.

"Я не ожидаю объективного решения. В европейских странах принимают политические решения против России. Поэтому ожидать решения в нашу пользу, честно говоря, не приходится. Возможно, они примут промежуточное решение и отложат до изменения политической ситуации в мире", - сказал ТАСС Цеков.

Он добавил, что в том случае, если решение суда будет в пользу Украины, музеи многих стран мира будут бояться организовывать выставки или передавать свои коллекции в Нидерланды и другие европейские страны.

Напомним, с февраля по август 2014 г. в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации. 14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 г подали апелляцию на такое решение. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии неприменим к данному делу.

В октябре 2021 г. Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев, постановив вернуть его Украине.

Теги: Скифское золото, Крым, Сергей Цеков



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