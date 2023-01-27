Для спецоперации: "Ростех" разрабатывает дроны, способные атаковать "роем"

Предприятия "Ростеха" создают для нужд специальной военной операции разведывательно-ударные дроны, способные бить по противнику в составе роя дронов.

"Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", - сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, такая техника существенно изменила бы характер боевых действий. Чемезов отметил, что понимание этого имеется в том числе у Минобороны России. "Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу", - подчеркнул он.

Глава госорпорации выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями российского военного ведомства. Говоря о российских дронах, которые уже сегодня задействованы на фронте, Чемезов привел в качестве примера ударные беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые, по его словам, применяются в зоне спецоперации "интенсивно и очень результативно", сообщает РИА "Новости".

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