СМИ: В ЕС заявили о наличии законных оснований для использования части активов ЦБ РФ

Юридическая служба Совета Европейского союза заявила, что ЕС имеет полномочия временно задействовать не менее €33,8 млрд активов Банка России, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

Юридическая служба уведомила, что такой план осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Они включают определение даты окончания срока использования, фокус на ликвидных активах и ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены Москве в определенный момент.

При этом европейские чиновники и ряд стран обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов Центробанка России. Исполнительная власть Евросоюза также настороженно относится к юридической обоснованности использования замороженных активов, а также к общей сложности этой работы и считает, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Несмотря на международное давление, Швейцария не может "просто забрать" конфискованные российские деньги и передать их на восстановление Украины, заявил ранее министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.