Сервисы прекращают прием онлайн-платежей из-за границы

Сервисы, которые занимались приемом иностранных карт в Рунете, прекращают обрабатывать операции по ним.

Это касается таких ресурсов, как Prodamus, Robokassa, PayBox – ранее на фоне блокировки платежей по иностранным Visa и Mastercard они стали предлагать проводить такие трансакции через посредников. Однако банки-контрагенты в странах ближнего зарубежья прекращают работать с российскими компаниями. Как счита.т эксперты, это связано с рисками вторичных санкций.

Специалисты напоминают, что для оплаты товаров в Рунете из-за границы есть альтернативы — карты UnionPay и «Мир», а также SWIFT-переводы, сообщают "Известия".

Клиенты из стран ближнего зарубежья часто используют платные ресурсы на русском языке, например для просмотра фильмов, а также доступа к музыке и сервисам в сфере образования. Пик появления ресурсов, которые предоставляют услуги приема иностранных карт в Рунете, пришелся на август-октябрь прошлого года.

Напомним, большинство граждан России не ощутили существенных перемен после ухода платежных систем Visa и Mastercard, а также отключения сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay.