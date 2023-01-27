Сервисы прекращают прием онлайн-платежей из-за границы

27 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Сервисы прекращают прием онлайн-платежей из-за границы

Сервисы, которые занимались приемом иностранных карт в Рунете, прекращают обрабатывать операции по ним.

Это касается таких ресурсов, как Prodamus, Robokassa, PayBox – ранее на фоне блокировки платежей по иностранным Visa и Mastercard они стали предлагать проводить такие трансакции через посредников. Однако банки-контрагенты в странах ближнего зарубежья прекращают работать с российскими компаниями. Как счита.т эксперты, это связано с рисками вторичных санкций.

Специалисты напоминают, что для оплаты товаров в Рунете из-за границы есть альтернативы — карты UnionPay и «Мир», а также SWIFT-переводы, сообщают "Известия".

Клиенты из стран ближнего зарубежья часто используют платные ресурсы на русском языке, например для просмотра фильмов, а также доступа к музыке и сервисам в сфере образования. Пик появления ресурсов, которые предоставляют услуги приема иностранных карт в Рунете, пришелся на август-октябрь прошлого года.

Напомним, большинство граждан России не ощутили существенных перемен после ухода платежных систем Visa и Mastercard, а также отключения сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay.

Теги: платежи, Visa, Mastercard



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.12.2022 02:05 Мск Исследование: россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети