IT-специалистов на фоне дефицита кадров будут искать среди геймеров

Проблему острой нехватки кадров в IT-отрасли в России обсудили на круглом столе под председательством члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадима Деньгина.

Несмотря на то, что 80% уехавших продолжают работать на отечественные компании, дефицита кадров это не решает. Так, по данным рекрутингового сервиса HeadHunter, до 2022 года ежегодно на 49% увеличивалось количество вакансий DevOps-инженеров. Такой специалист с пятилетним опытом работы может получать 500 тыс. руб. Потребность в DevOps-инженерах только усилилась.

Как сообщил генеральный директор компании "Мобильное электронное образование" Александр Кондаков, необходимо развивать отечественный киберспорт, чтобы выявлять перспективные кадры среди участников соревнований. Он напомнил, что, когда перед Великой Отечественной войной стояли задачи по подготовке кадров, связанных с трудом и обороной, появилась система "Будь готов к труду и обороне". С учетом сегодняшних потребностей рынка начать можно с игры.

"Если ставится вопрос о развитии киберспорта в России, то это может быть система соревнований, которая приводит к выявлению, поддержке и сопровождению команд, которые в том числе в дальнейшем будут серьезными специалистами в области разработки", – отметил Кондаков. По его мнению, Кондаков необходимо всячески поддержать развитие отечественных научных школ в области видеоигр, соответствующих движков и развитие видеоспорта как массовой системы выявления и поддержки кадров Кондаков, сообщают "Ведомости".

В конце 2022 года министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что за год Россию покинуло около 100 тыс. IT-специалистов.

Как сообщалось ранее, в России значительно выросло число вакансий для IT-специалистов. В январе на портале сервиса HeadHunter было размещено 58,7 тыс. таких вакансий – это на 63% больше, чем в январе прошлого года.