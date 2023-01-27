27 Января 2023
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Общество В России
Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Водителей в России будут штрафовать по фотографиям в "Народном инспекторе"

В России определен разработчик федерального приложения для фиксации нарушений ПДД под названием "Народный инспектор".

Сервис должен дать возможность каждому зарегистрированному в системе россиянину фиксировать ряд нарушений правил дорожного движения на телефон. На основании этих данных автомобилисты будут получать штрафы.

Тендер на доработку существующего приложения "Помощник Москвы" для его вывода на федеральный уровень в 2022 году объявило московское правительство через Центр организации дорожного движения. Победителем по итогам тендера стала группа компаний "Программный продукт", сказано на сайте госзакупок.

Этак копания в 2020 году выигрывала тендер на доработку приложения, получив за это 76,8 млн руб. Согласно документации к проекту, исполнитель должен выполнить работы по доработке и настройке программно-аппаратного комплекса "Помощник Москвы"в течение 415 календарных дней с момента подписания контракта, сумма которого составила 134,5 млн руб. Таким образом, уже в первом квартале 2024 года специальное приложение должно быть готово.

Автомобилисты в России уже получают штрафы, оформленные с помощью снимков на мобильный телефон обычными гражданами. Но пока эта возможность реализована в Москве и еще нескольких регионах, где есть местные приложения. Общероссийский сервис позволит фиксировать значительно больше различных составов нарушений правил дорожного движения, за которые можно будет наказывать, сообщает Autonews.ru.

Теги: водители, штрафы, ПДД



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