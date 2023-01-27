27 Января 2023
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Экономика В России
Фото из открытых источников

Эксперты ВНИИ труда и Института проблем рынка РАН заявили о "ловушке бедности" россиян

В России работники с низкими зарплатами не имеют возможности улучшить производительность труда и выйти на более высокие доходы, потому попадают в "ловушку бедности".

Как говорится в статье "Производительность труда, уровень и качество жизни населения России: динамика изменения и современные тенденции взаимовлияния" экспертов Елены Вашаломидзе из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Михаила Дудина из Института проблем рынка РАН, доход наиболее оплачиваемых работников может вовсе не зависеть от производительности труда в отрасли. По словам экономистов, для РФ характерны низкая производительность труда, большая доля живущих на грани бедности трудоспособных граждан и существенный разрыв в зарплатах между самыми низко- и высокооплачиваемыми работниками, а также перекос доходов добывающего сектора по сравнению с другими.

Авторы статьи предлагают комплекс мер для решения проблемы — от отказа от рентно-сырьевой модели роста экономики до повышения уровня жизни населения и ценности труда. Последнее предложение может быть осуществлено с помощью выплаты государством "срочного гарантированного дохода" для тех экономически уязвимых граждан, кто заинтересован в повышении уровня образования и, как следствие, собственной производительности трудаДанный инструмент мог бы стать адресной версией безусловного базового дохода — меры поддержки всего общества, концепция которой рассматривалась во многих странах, в том числе в России - в 2020 году идею, в частности, озвучивал экс-президент России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В России за десять лет с 2011-го по 2021 год производительность труда, рассчитываемая как отношение ВВП в постоянных ценах к общей численности рабочей силы, сокращалась в среднем на 1% в год, в то время как в странах Организации экономического сотрудничества и развития она росла на 5% ежегодно.

Эксперты считают, что проблема низкой производительности труда обусловливает сокращение темпов экономического роста и снижение уровня жизни населения России. Кроме того, в стране высок разрыв в оплате представителей разных отраслей (лидер — добывающий сектор), а также между когортами самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников.

В среднем 10% самых низких зарплат в 13 раз меньше, чем 10% самых высоких зарплат. Наибольший разрыв зафиксирован в научно-технической сфере, где минимальная начисленная заработная плата почти в 19 раз меньше максимальной. Такой разрыв негативно влияет на отраслевую производительность труда.

Вашаломидзе и Дудин считают, что решение проблемы низкой производительности труда в российской экономике требует действий по двум направлениям. С одной стороны, они предлагают отказаться от рентно-сырьевой модели роста национальной экономики, сократить уровень присутствия государства в добывающих и перерабатывающих отраслях, стимулировать конкуренцию, а также роботизацию и автоматизацию рабочих процессов.

С другой стороны, нужно обеспечить повышение уровня жизни. В статье указывается, что страны пытаются вывести граждан из "ловушки бедности" с помощью использования идеи безусловного базового дохода — государственной выплаты всем членам общества без проверки их на нуждаемость или способность к производительному труду. Эксперименты с выплатой безусловного базового дохода проводили Бразилия, Иран, Кения, Финляндия.

У такой массовой выплаты есть недостатки: она плодит иждивенчество, стимулирует рост инфляции и может замедлить рост экономики. Поэтому они предлагают более адресную версию — срочный гарантированный доход - выплата, предоставленная на определенный период времени и только тем экономически уязвимым работникам и ищущим работу безработным, которые демонстрируют готовность к дальнейшему профессиональному росту и непрерывному обучению, сообщает РБК.

Теги: бедность, россияне, зарплата, работа



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