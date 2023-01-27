27 Января 2023
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Общество Центральный ФО Москва
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Миллиардер Рыбаков покупает одну из самых дорогих частных школ в Москве

Российский миллиардер Игорь Рыбаков выкупает у группы "Пионер" образовательный комплекс Brookes School Moscow, который является частью многофункционального комплекса Botanica у ст. м. "Ботанический сад".

Как сообщил источник, близкий к одной из сторон сделки, предприниматель покупает эту школу для "Рыбаков фонда", в портфеле которого уже есть аналогичные проекты – университет и школа, сообщают "Ведомости".

Образовательный центр рассчитан примерно на 800 человек. Помимо школы там есть ясли и детский сад. Группа "Пионер" вложила в него около $35 млн. В 2020 г. московская Brookes заняла 28-е место в рейтинге лучших частных школ города по версии Forbes Education.

Стоимость посещения детского сада на полный день в 2023 году составляет 1,41 млн руб., а школы – 2,15–2,75 млн руб. На территории есть два бассейна, футбольная площадка на крыше, библиотека и 2 га прилегающей территории с игровыми комплексами.

Теги: Рыбаков, школа, Москва, образования, миллиардеры



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