Миллиардер Рыбаков покупает одну из самых дорогих частных школ в Москве

Российский миллиардер Игорь Рыбаков выкупает у группы "Пионер" образовательный комплекс Brookes School Moscow, который является частью многофункционального комплекса Botanica у ст. м. "Ботанический сад".

Как сообщил источник, близкий к одной из сторон сделки, предприниматель покупает эту школу для "Рыбаков фонда", в портфеле которого уже есть аналогичные проекты – университет и школа, сообщают "Ведомости".

Образовательный центр рассчитан примерно на 800 человек. Помимо школы там есть ясли и детский сад. Группа "Пионер" вложила в него около $35 млн. В 2020 г. московская Brookes заняла 28-е место в рейтинге лучших частных школ города по версии Forbes Education.

Стоимость посещения детского сада на полный день в 2023 году составляет 1,41 млн руб., а школы – 2,15–2,75 млн руб. На территории есть два бассейна, футбольная площадка на крыше, библиотека и 2 га прилегающей территории с игровыми комплексами.