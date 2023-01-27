Правительство РФ внесло в Госдуму проект, запрещающий задержания по истечении срока давности

Кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности.

При этом инициатива не затронет случаи, когда гражданин подозревается в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

"Статью 91 ("Основания задержания подозреваемого") дополнить частью третьей следующего содержания: "Лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, за исключением случаев, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы", - сообщается в тексте законопроекта.

Статью 97 ("Основания для избрания меры пресечения") предлагается дополнить частью 3, в которой будет говориться, что в случае продолжения производства по уголовному делу, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого применяться не могут. Однако к ней не относятся случаи, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы, говорится в тексте законопроекта, сообщает РИА "Новости".