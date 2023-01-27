27 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: задержан начальник информационного управления ФТС Васильев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве начальника центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева.

В настоящий момент с ним проводятся следственные действия. Как ожидается, в ближайшее время Васильеву будет избрана мера пресечения, сообщают "Ведомости".

Высокопоставленный сотрудник таможенной службы был задержан оперативниками ФСБ России на рабочем месте. Он подозревается в хищении с государственных подрядов и получении взяток от подрядчиков, сообщает "РЕН ТВ".

Васильев начал работу в таможенных органах 7 ноября 2006 года. Должность начальника Центрального информационно-техническое таможенного управления занимает с мая 2021 года. За службу он был награжден медалями "За усердие", "Дмитрий Бибиков", "25 лет Федеральной таможенной службе", нагрудным знаком "Отличник таможенной службы", Почетной грамотой ФТС России, Благодарностью руководителя ФТС России.

Теги: ФТС, задержания, взятки



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