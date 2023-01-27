В Госдуме готовят проект о четких правилах вручения повесток

ЛДПР готовит проект закона о четких правилах вручения повесток в военкоматы.

Об этом в эфире "России 24" сообщил лидер парламентской партии Леонид Слуцкий. По его словам, инициатива призвана определить конкретные правила вручения повестки и частичной мобилизации. "Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения… Нельзя отлавливать случайных людей на улицах… Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта", - заявил парламентарий.

Он отметил, что в целом положительно относится к работе военкоматов.

Как сообщалось ранее, информация о том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность дополнительной мобилизации еще 200 тыс. граждан, является недостоверной.