27 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме готовят проект о четких правилах вручения повесток

ЛДПР готовит проект закона о четких правилах вручения повесток в военкоматы.

Об этом в эфире "России 24" сообщил лидер парламентской партии Леонид Слуцкий. По его словам, инициатива призвана определить конкретные правила вручения повестки и частичной мобилизации. "Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения… Нельзя отлавливать случайных людей на улицах… Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта", - заявил парламентарий.

Он отметил, что в целом положительно относится к работе военкоматов.

Как сообщалось ранее, информация о том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность дополнительной мобилизации еще 200 тыс. граждан, является недостоверной.

Теги: Госдума, мобилизация, законопроект, ЛДПР



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