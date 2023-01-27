Экс-схиигумена Сергия и его помощника отправили в колонию

В Бабушкинском районном суде Москвы оглашен приговор по делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) и его помощника Всеволода Могучева. Обоих отправили в колонию.

Романову и Могучеву вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". Ранее госбвинитель попросил приговорить бывшего схиигумена по совокупности преступлений (с учетом приговора Измайловского районного суда от 2021 года) к семи годам колонии общего режима.

Для Всеволода Могучева обвинение требовало пять лет колонии. На этой неделе Сергий и его помощник выступили с последним словом в суде.

Сегодня, 27 января, Бабушкинский райсуд столицы вынес свой приговор. Как сообщили адвокаты отца Сергия в Telegram-канале "Бабиков и партнеры", обоих фигурантов признали виновными. Сергию назначено семь лет лишения свободы, а Могучев получил пять лет.

Будет ли приговор обжалован, защитники бывшего схиигумена не уточнили.

Напомним, в ноябре 2021 года Измайловский районный суд Москвы приговорил задержанного в Свердловской области Сергия к 3,5 годам колонии по другому уголовному делу. За два месяца до вынесения приговора был задержан Всеволод Могучев. Адвокаты Сергия заявляли, что его помощника "взяли в заложники" для давления на бывшего схиигумена.