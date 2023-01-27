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Фото: Накануне.RU

Экс-схиигумена Сергия и его помощника отправили в колонию

В Бабушкинском районном суде Москвы оглашен приговор по делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) и его помощника Всеволода Могучева. Обоих отправили в колонию.

Романову и Могучеву вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". Ранее госбвинитель попросил приговорить бывшего схиигумена по совокупности преступлений (с учетом приговора Измайловского районного суда от 2021 года) к семи годам колонии общего режима.

Для Всеволода Могучева обвинение требовало пять лет колонии. На этой неделе Сергий и его помощник выступили с последним словом в суде.

Схиигумен Сергий (Романов)(2020)|Фото: Накануне.RU

Сегодня, 27 января, Бабушкинский райсуд столицы вынес свой приговор. Как сообщили адвокаты отца Сергия в Telegram-канале "Бабиков и партнеры", обоих фигурантов признали виновными. Сергию назначено семь лет лишения свободы, а Могучев получил пять лет.

Будет ли приговор обжалован, защитники бывшего схиигумена не уточнили.

Напомним, в ноябре 2021 года Измайловский районный суд Москвы приговорил задержанного в Свердловской области Сергия к 3,5 годам колонии по другому уголовному делу. За два месяца до вынесения приговора был задержан Всеволод Могучев. Адвокаты Сергия заявляли, что его помощника "взяли в заложники" для давления на бывшего схиигумена.

Всеволод Могучев(2020)|Фото: youtube.com

Теги: Сергий, Могучев, колония, суд, приговор



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Ранее 03.07.2020 12:43 Мск Собчак прокомментировала лишение схиигумена Сергия сана: "Надеюсь, вытащат детей, которые сейчас живут в монастыре"
Ранее 03.07.2020 12:21 Мск Бывшего духовника Поклонской лишили сана
Ранее 02.07.2020 13:18 Мск Одиозный схиигумен Сергий позвал на собственный суд писателя Ходоса и всех желающих
Ранее 30.06.2020 09:11 Мск Сторонники схиигумена Сергия показали, как в Среднеуральском монастыре обращаются с детьми
Ранее 29.06.2020 08:02 Мск Уголовное дело о нападении на Собчак в уральском монастыре пока не возбуждено
Ранее 29.06.2020 07:26 Мск Собчак назвала Екатеринбург "городом ветхозаветных нравов"
Ранее 28.06.2020 19:47 Мск Одиозный схиигумен Сергий отказался уходить из РПЦ
Ранее 28.06.2020 09:28 Мск У режиссера Собчак диагностировали перелом после конфликта в Среднеуральском монастыре
Ранее 28.06.2020 09:13 Мск Епархия попросила журналистов "не нагнетать" ситуацию с избиением Собчак в Среднеуральском монастыре
Ранее 27.06.2020 17:19 Мск "Православный Талибан": Собчак написала заявление в полицию на насельников Среднеуральского монастыря
Ранее 27.06.2020 15:01 Мск В РПЦ призвали расследовать инцидент с избиением Собчак в монастыре на Урале
Ранее 27.06.2020 14:33 Мск "Избили, камеру отобрали бугаи": Собчак не пустили в женский монастырь
Ранее 26.06.2020 12:04 Мск Схиигумен Сергий проигнорировал церковный суд - заседание перенесено
Ранее 26.06.2020 10:14 Мск Церковный суд над одиозным схиигуменом Сергием может состояться без его участия
Ранее 22.06.2020 12:22 Мск Первое заседание по "ковид"-административке схиигумена Сергия состоится 7 июля
Ранее 22.06.2020 11:25 Мск Ксения Собчак едет на Средний Урал снимать фильм про одиозного схиигумена Сергия
Ранее 18.06.2020 09:20 Мск "Не отреклась ли Федерация хоккея от Дацюка?" Ургант выдал шутки про "захват" монастыря на Урале
Ранее 17.06.2020 20:10 Мск Поклонская не станет вмешиваться в конфликт с монастырем, взятым под контроль схиигуменом Сергием
Ранее 17.06.2020 18:07 Мск ФСБ опровергла визит в монастырь, взятый под контроль "духовником Поклонской"
Ранее 17.06.2020 13:03 Мск Полиция проверила уральский монастырь, взятый под контроль схиигуменом Сергием
Ранее 17.06.2020 07:36 Мск В епархии отрицают "захват" Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием
Ранее 15.06.2020 15:02 Мск Епархиальный суд в Екатеринбурге не смог решить судьбу одиозного схиигумена Сергия
Ранее 14.06.2020 10:05 Мск "Гроб, крест и гвозди у меня есть": одиозный схиигумен Сергий обратился к митрополиту Кириллу
Ранее 11.06.2020 08:52 Мск Скандального схиигумена Сергия ждет суд за фейки о коронавирусе
Ранее 10.06.2020 13:22 Мск YouTube заблокировал новое обращение схиигумена Сергия, где тот нелестно отзывался о Путине
Ранее 09.06.2020 15:00 Мск Скандальный схиигумен Сергий может избежать церковного суда в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2020 09:26 Мск "Он очень добрый": Дацюк поддержал схиигумена Сергия, выступавшего против "путинской коалиции"
Ранее 04.06.2020 16:51 Мск Центр Э усмотрел призывы к свержению власти в обращениях скандального схиигумена Сергия
Ранее 27.05.2020 08:12 Мск Одиозного схиигумена Сергия ждет суд Екатеринбургской епархии
Ранее 14.05.2020 11:01 Мск Одиозный схиигумен Сергий, которому Екатеринбургская епархия запретила проповедовать, неожиданно "вышел в эфир"
Ранее 27.04.2020 15:44 Мск Епархия запретила проповедовать экс-духовнику Поклонской, которого требуют привлечь за фейки по COVID


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