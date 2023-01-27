Произвол УК или недоразумение? Жильцы ЖК Soho пожаловались на действия УК "Астория"

Жильцы ЖК Soho на Шаронова, 31 (Екатеринбург) пожаловались на якобы незаконные действия управляющей компании "Астория". Жители нового жилого комплекса уверены, что УК обманным путем добилась управления над домом и даже взяла под контроль входную группу. При этом за содержание ресепшна, холла и остальной выкупленной частником территории все равно приходится платить жильцам, в то время как квартплата была увеличена до неадекватных размеров.

Как рассказала Накануне.RU владелец квартиры Елена, с 10 по 15 февраля 2022 года УК "Астория" провела общедомовое собрание жильцов, на котором практически единогласно был выбран способ управления домом и прочие нюансы, в том числе и размер ежемесячного платежа. Однако сами жители ЖК о собрании не знали. Более того, на тот момент многие и вовсе еще не успели подписать с застройщиком акты приема передачи квартир, так как получили уведомления от застройщика только в конце 2021 года, а все подписи УК получила чуть ли не мошенническим путем.

"Несколько квартир у нас даже не в курсе были, что подписывают. Им передали перечень бумаг, как очередные документы о передаче квартиры в собственность и вместе с ними подсунули документы о проведении собрания. По документам получается, 31.12.2021 инициаторами собрания были жильцы, но по факту они подписали акты приема передачи квартиры уже после проведения очного собрания - 19 января, 3 и 8 февраля: то есть 31.12.2022 они не имели таких полномочий", - рассказала Елена.

На собрании был озвучен и размер ежемесячной платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, который, по мнению жильцов, завышен чуть ли не вдвое – до 67 рублей за 1 кв.м. (тарифы утверждает УК). Таким образом, заверяет Елена, платежка у собственников увеличилась почти на 5 тыс. рублей.

"В адрес "Астории" собственниками было подано заявление, где мы просим разъяснить порядок расчета размера платы содержания общего имущества. Было предложено провести голосование по вопросу проведения экспертизы обоснованности размера оплаты содержания жилья, а также по вопросу приведения размера оплаты содержания жилья. "Астория" отрицательно отнеслась к проведению экспертизы, отказалась проводить голосование по предложенным вопросам и никак не пояснила свое решение", - пояснила Елена.

Еще больше жильцов напрягла продажа застройщиком ООО СК "Союз" входной группы здания предпринимателю Илье Путинцеву, который является учредителем УК "Астория". Жители ЖК Soho уверены, их собственность просто перешла управляющей компании для того, чтобы они не смогли от нее отказаться, иначе собственник просто не позволит жильцам пользоваться его имуществом. В входную группу входят: три тамбура, холл, колясочная, вестибюль, ресепшн и вспомогательные помещения.

Собственники квартир подали обращение в прокуратуру, где попросили разобраться в действиях УК "Астория" и наладить порядок в ЖК.

В УК "Астория" рассказали свою версию событий.

Накануне.RU обратилось в УК "Астория" для разъяснения ситуации. Как рассказал заместитель директора по операционной деятельности и развитию Сергей, каждого из жителей дома уведомляли о проведении собрания. По его словам, жильцы принимали квартиру у застройщика, после чего их передавали представителям УК, где собственникам проводили полный инструктаж по работе управляющей компании. Им также якобы передавалось уведомление о проведении заочной части собрания, о чем, как заверяет Сергей, свидетельствуют реестры и подписи собственников, имеющиеся в распоряжении УК.

"Мы все документы по запросам жильцов предоставляли, всю информацию развешивали на информационных досках и выставляли на сайты ГИС ЖКХ. Я лично занимался передачей квартир и лично с каждого собственника брал подпись по поводу выбора управляющей компании и давал пояснения. Для выбора УК нужно 50%, то есть из 160 квартир я половину должен был обмануть? Давайте будем реалистами", - отметил представитель УК.

Он также разъяснил вопрос о размере платежей жильцов: тариф обусловлен статусом дома комфорт класса, обслуживание которого будет более затратно, чем в доме стандартного сегмента. Сергей отметил, что большинство жильцов покупали квартиру в ЖК Soho именно из-за допуслуг, однако, как и в любом другом доме, есть небольшая группа недовольных.

"Я неоднократно по поводу тарифа на всех собраниях говорил собственникам, что тариф утвержден и есть его расшифровка. Меня попросили, и я разместил на информационных досках, в приложении и чате Telegram более детальную расшифровку. Ни один собственник после не подошел для разъяснения. По поводу экспертизы я сказал, что УК формировала тариф по сегменту дома и исходила из имеющегося у нас опыта и оборудования, которым оснащен дом. Если человек в это не погружен, он просто начинает сравнивать свои тарифы с другими домами. Но чем меньше квартир в доме, тем больше собственник будет платить за оборудование, работающее в нем. На Шаронова, 31 163 квартиры, в 9-этажке многоподъездной условно 500 квартир, а обслуживать их может одинаковая техника, оплата за работу которой делится на количество квартир. Это простая математика", - отметили в УК.

Замдиректора подчеркнул, что размер тарифа может быть снижен, но для этого большинству жильцов нужно будет проголосовать за отмену той или иной услуги. На сегодняшний день, по его словам, с претензиями выступают всего несколько человек, чьего желания что-то изменить в управлении дома недостаточно. УК "Астория" готова разъяснить жильцам все нюансы и обсудить размер тарифа на общедомовом собрании, для этого собственники квартир должны составить корректный перечень вопросов и только после этого обратиться в УК.

Что же касается покупки входной группы, Сергей подтвердил, что ее действительно приобрел учредитель УК Илья Путинцев, но подчеркнул, что покупка была совершена физлицом, к чему "Астория" не имеет никакого отношения. Никаких лишних денег с жильцов за содержание входной группы также не взымается: в платежках речь идет только об оплате света и тепла, чем и пользуются жители ЖК.

На момент публикации связаться с ООО СК "Союз" не удалось.