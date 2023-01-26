26 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Удивлен медлительностью США". Мантуров прокомментировал введение против него санкций

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал внесение его персоны в санкционный список США. По его словам, Америка проявила медлительность в этом вопросе.

"Для меня лично это не имеет никакого значения. Скорее был удивлен медлительностью американцев в этом вопросе", - цитирует Мантурова пресс-служба министерства.

Напомним, что ограничения также пали на главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова. Занесение в SDN List означает заморозку всех активов и запрет на поездки.

Теги: Мантуров, санкции, США



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