"Удивлен медлительностью США". Мантуров прокомментировал введение против него санкций

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал внесение его персоны в санкционный список США. По его словам, Америка проявила медлительность в этом вопросе.

"Для меня лично это не имеет никакого значения. Скорее был удивлен медлительностью американцев в этом вопросе", - цитирует Мантурова пресс-служба министерства.

Напомним, что ограничения также пали на главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова. Занесение в SDN List означает заморозку всех активов и запрет на поездки.