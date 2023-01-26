В США назвали условия ослабления санкций против РФ

В США рассказали, при каких условиях возможно ослабление санкций против РФ. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд во время слушаний в американском сенате.

"В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала бы... ослабление санкций", - передает ее слова РИА Новости.

Она также добавила, что аналогичного мнения придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

Напомним, сегодня Министерство финансов США опубликовало расширенный список санкций, введенный против РФ. В этот раз в него внесены российские судоремонтные и авиационные предприятия, а также главы Минпромторга РФ Денис Мантуров, концерна "Калашников" Алан Лушников, а также глава республики Татарстан Рустам Минниханов также были включены в SDN List.