Кадыров: Российские военные успешно заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки

Сотрудники Полка специального назначения "Север-АХМАТ" штурмом овладели позициями ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В результате профессионально спланированной операции и слаженных действий личного состава полка хорошо укрепленные и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы, а также другие инженерные сооружения в лесополосе перешли под контроль наших отважных воинов. В результате боестолкновения противник понес потери и был деморализован. Желаю нашим братьям удачи в бою! Я уверен, что пока у великой России есть такие смелые и отважные защитники, никакой враг не страшен нашему Отечеству. Вместе мы преодолеем все трудности и спасем Отчизну от грязных натовских и нацистских лап", — написал глава региона.

Об огромных потерях в рядах ВСУ пишут украинские телеграм-каналы и иногда заявляют украинские политики и чиновники в том же контексте, что и депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Анастасия Ляшенко. Также эта информация появляется в материалах западных изданий со слов украинских боевиков, но без конкретных цифр. Советник врио главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин заявил, что Соледар и Артемовск "стали настоящей мясорубкой для утилизации мужского населения" Украины.