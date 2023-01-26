Российские судоремонтные и авиационные предприятия попали в санкционный список США

Министерство финансов США опубликовало расширенный список санкций, введенный против РФ. В этот раз в него внесены российские судоремонтные и авиационные предприятия.

Среди компаний, попавших под ограничения оказались АО Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", АО "Северо-Восточный ремонтный центр", Центр судоремонта "Дальзавод", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва", Центральное конструкторское бюро "Лазурит", АО "Владивостокское предприятие Электроавтоматика", ФГУП Научно-производственное предприятие "Гамма" и АО "Терра Тех".

Напомним, что главы Минпромторга РФ Денис Мантуров, концерна "Калашников" Алан Лушников, а также глава республики Татарстан Рустам Минниханов также были включены в SDN List.