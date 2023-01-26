Чего он ждет: Стрелков дал заднюю после приглашения в ЧВК "Вагнер"

Активно пытавшийся принять участие в спецоперации бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков получил возможность отправиться на фронт, но не спешит воспользоваться ею.

Несмотря на критику в сторону ЧВК «Вагнер», исходившую от него, бизнесмен Евгений Пригожин предложил экс-министру ДНР вступить в штурмовое подразделение «музыкантов».

«Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», — заявил предприниматель.

Однако Стрелков ответил на предложение без какой-то конкретики.

Сложившуюся ситуацию активно обсуждает российская общественность, включая политических и военных экспертов. Большинство сходится во мнении, что Стрелков, скорее, даст заднюю, поскольку медийная деятельность, которой он в последнее время плотно занимается, кардинально отличается от того, что ему предстоит делать, примкнув к «музыкантам».

«После всех приглашений Гиркин что сейчас ждет? Что глава самой известной ЧВК сядет с ним обсуждать контракт? То есть, давно отставной подполковник, который по ВУС стрелок-гранатометчик, будет лично обсуждать условия типового контракта? Так у Пригожина около 50000 таких стрелков, причем которые восемь лет работают в полях, а не на диване... По-моему, скоро даже самые упоротые белогвардейцы, поймут весь пафос ситуации! Видимо, чтобы это чудо оттащить от тырнета, должен лично министр обороны к руке приложиться», – пишет ТГ-канал «Доктор Бо».

Непоследовательная позиция Стрелкова также вызвала недоумение у политолога Константина Долгова. Он искренне не понимает, почему активно рвавшийся на фронт гражданин придумывает какие-то отговорки, чтобы не участвовать в боевых действия, получив персональное приглашение.