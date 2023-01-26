26 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: t.me/oilgasforum_TNF

В санкционный список США попали главы Минпромторга и концерна "Калашников"

Главы Минпромторга РФ Денис Мантуров, концерна "Калашников" Алан Лушников, а также глава республики Татарстан Рустам Минниханов включены в санкционный список Америки. Всего в SDN-List попало 17 россиян, включая супругу Рустама Минниханова - Гульсину. 

Санкции также были введены против бизнесмена и совладельца угольных активов ЯТЭК, Эльгинское месторождение Сергея Адоньева и Сергея Батехина, который посвятил годы работы на исполнительных должностях в структурах "Интерроса" и его портфельных компаниях.

Под ограничения попали обе структуры холдинга "Интеррос": "Интеррос Инвест" и "Интеррос Капитал". Не обошли стороной санкции и кипрскую Whiteleave Holdings limited, которая в 2012 году представляла "Интеррос" в соглашении акционеров "Норильского никеля".

Напомним, что занесение в SDN List означает заморозку всех активов и запрет на поездки.

Теги: санкции, США, Америка



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