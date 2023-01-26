В санкционный список США попали главы Минпромторга и концерна "Калашников"

Главы Минпромторга РФ Денис Мантуров, концерна "Калашников" Алан Лушников, а также глава республики Татарстан Рустам Минниханов включены в санкционный список Америки. Всего в SDN-List попало 17 россиян, включая супругу Рустама Минниханова - Гульсину.

Санкции также были введены против бизнесмена и совладельца угольных активов ЯТЭК, Эльгинское месторождение Сергея Адоньева и Сергея Батехина, который посвятил годы работы на исполнительных должностях в структурах "Интерроса" и его портфельных компаниях.

Под ограничения попали обе структуры холдинга "Интеррос": "Интеррос Инвест" и "Интеррос Капитал". Не обошли стороной санкции и кипрскую Whiteleave Holdings limited, которая в 2012 году представляла "Интеррос" в соглашении акционеров "Норильского никеля".

Напомним, что занесение в SDN List означает заморозку всех активов и запрет на поездки.