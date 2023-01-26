26 Января 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Кепка Пригожина&quot; / t.me/Prigozhin_hat

Америка признала группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией

Министерство финансов США объявило группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией, сообщает американское ведомство. 

"Сегодня в отношении группы "Вагнер" повторно объявляются санкции за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", - говорится в пресс-релизе.

"Вагнер" якобы совершала криминальные действия на территориях Центральной Африканской Республики, Мали и Украины.

Америкой также были введены санкции и в отношении физлиц и структур, связанных с группой. Среди них российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD. Они якобы предоставляют "Вагнер" фотоснимки со спутника.

Теги: Америка, США, Вагнер



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