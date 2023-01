Америка признала группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией

Министерство финансов США объявило группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией, сообщает американское ведомство.

"Сегодня в отношении группы "Вагнер" повторно объявляются санкции за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", - говорится в пресс-релизе.

"Вагнер" якобы совершала криминальные действия на территориях Центральной Африканской Республики, Мали и Украины.

Америкой также были введены санкции и в отношении физлиц и структур, связанных с группой. Среди них российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD. Они якобы предоставляют "Вагнер" фотоснимки со спутника.