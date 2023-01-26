Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024

Мэр Парижа Анн Идальго выступила за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 (она пройдет во французской столице), но только под нейтральным флагом.

"Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и их нельзя лишать соревнований. Но, как и большая часть мирового спортивного движения, я выступают за то, чтобы делегация россиян выступала под нейтральным флагом", - заявила Идальго в эфире France 2.

Она выразила надежду на то, что военный конфликт на Украине к моменту начала Олимпиады-2024 уже закончится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от французского коллеги Эммануэля Макрона не пускать россиян на Олимпиаду и пригрозил бойкотом Игр со стороны украинцев, если российским спортсменам не запретят выступление. Между тем, Международный олимпийский комитет выступил за участие в Олимпиаде россиян, но под нейтральным флагом и только тех, кто не высказывался активно в поддержку военной спецоперации.