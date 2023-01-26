Областной суд снизил срок ареста лидера армянской общины Назаряна до суток

Свердловский областной суд снизил срок ареста лидеру армянской общины Екатеринбурга Масису Назаряну. Как сообщает пресс-служба суда, он выйдет из спецучреждения уже сегодня.

"Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Назаряна Масиса Хачиковича на постановление Ленинского районного суда от 25 января 2023 года. Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд принял решение изменить решение суда первой инстанции, снизив срок административного ареста до 1 суток. Таким образом, сегодня в 19.50 он будет освобожден из спецучреждения", - говорится в сообщении.

Аналогичное решение приняли и в отношении арестованной на 5 суток активистки Элен Киракосян. Она выйдет на свободу сегодня в 21.25.

Напомним, лидера армянской общины задержали в столице Урала "за то, что армяне во дворе армянской церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах", - отметил ранее экс-депутат парламента Армении Арман Абовян.

Назаряна вместе с Киракосян обвиняли в организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).