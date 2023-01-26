Для присоединенных территорий правительство России установит особый прожиточный минимум

Правительство России установит особый порядок расчета среднего прожиточного минимума для присоединенных территорий (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области).

Размер прожиточного минимума привязан к расчетам субсидий и льгот, в том числе для единого пособия нуждающимся семьям.

На присоединенных территориях единое пособие будут получать беременные женщины, а также семьи с детьми до 17 лет.

Прожиточный минимум для России, установленный на 2023 год Госдумой, составил 14 375 руб. В сентябре 2022 года Минтруд России предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум - до 14 375 рублей.