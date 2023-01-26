Переименование Волгограда в Сталинград вдохновит участников СВО, - ветеран СВР

Возможное переименование города Волгоград в Сталинград будет вдохновлять российских военных, участвующих в специальной военной операции, напоминать им о героизме защитников родины 80-летней давности, полагает ветеран СВР РФ, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой.

"В данном случае речь идет не о том, чтобы сохранить имя Сталина. В данном случае речь идет о том, чтобы сохранить символ стойкости нашего народа, символ выполнения долга перед родиной... Мы победили потому, что Сталинград оказался коренным, переломным моментом всего хода войны", - цитирует РИА Новости заявление Горового на круглом столе на тему "Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы".

По его словам, сейчас в условиях, когда против России ведется война не на жизнь, а на смерть, когда все НАТО ведет войну на уничтожение нашей страны, восстановление героических примеров из нашего прошлого будет иметь очень важное значение. Горовой напомнил также о недавнем решении Германии поставить Украине танки Leopard.

"Именно немцы разрешили использовать танки с фашистскими крестами на башнях, чтобы они ходили по Украине, по Донбассу", - отметил ветеран СВР.

Поэтому переименование Волгограда в Сталинград "еще больше будет вдохновлять наших ребят, которые там воют против фашистской, националистической нечисти", подчеркнул Горовой.