Музей "Уралкалия" вошел в ТОП-10 корпоративных музеев России

Музейно-выставочный центр "Уралкалия" вошел в ТОП-10 первого рейтинга Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", в котором принимали участие проекты 112 корпоративных музеев со всей страны, сообщили в пресс-службе компании "Уралкалий".

Рейтинг был составлен по итогам четырех сезонов в период с 2018 по 2022 годы. Конкурс проходил при поддержке Министерства культуры РФ и Российского комитета Международного совета музеев.

Музей компании стал лауреатом в номинации "Развитие кадрового потенциала" с проектом "Я б в калийщики пошел", а также в номинации "Общественное признание", в которой голосовали посетители сайта конкурса. Корпоративный музей "Уралкалия" также был отмечен в числе лучших в номинации "Открытие года" с проектом "Рожденный солью: здесь вся соль — здесь вся суть!".

"Высокая оценка корпоративного музея "Уралкалия" подтверждает его уникальность и общественную значимость не только для жителей Березников и Соликамска, но и всей страны. Наш музей — единственный в России, где можно ознакомиться с историей Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а также зарождения и развития калийной промышленности", — отметила директор по персоналу и коммуникациям "Уралкалий" Ирина Константинова.