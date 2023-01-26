26 Января 2023
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Спорт Челябинская область
Фото: Пресс-служба RCC

Бой челябинского спортсмена Дениса Лаврентьева откроет главный кард международного турнира по ММА

Челябинский боец Денис Лаврентьев готовится к поединку на турнире RCC 14, который состоится 11 февраля в Тюмени. Его соперником станет Рахим Мидаев, а поединок откроет главный кард шоу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Денис – безоговорочно первый номер в России в своем весе по версии сайта Tapology и входит в сотню лучших бойцов в мире. С 2019 года Лаврентьев остается непобежденным, при этом свое единственное поражение от бойца UFC Виктора Генри он успел закрыть в реванше. Для Дениса бой на RCC 14 станет долгожданным возвращением в клетку – последний раз он выступал полтора года назад.

Челябинский боец Денис Лаврентьев(2023)|Фото: Пресс-служба RCC

До перехода в ММА Денис Лаврентьев занимался дзюдо и входил в состав челябинской и олимпийской сборных. За восемь лет в дзюдо Денис привез в столицу Южного Урала золото с нескольких престижных турниров по дзюдо и самбо, в том числе мирового и европейского уровня.

Мидаев – его соперник – на турнире будет представлять Турцию, где сейчас проходит подготовку. Рахим с 2018 года регулярно выступает на турнирах в Чечне и успел накопить боевой опыт, но соперников уровня Лаврентьева у него пока не было. Мидаев очень жесткий финишер – большинство побед он забрал нокаутами и сабмишенами.

Денис Лаврентьев, Рахим Мидаев(2023)|Фото: Пресс-служба RCC

Турнир RCC 14 пройдет в спортивном комплексе "Центральный" в Тюмени и объединит в карде 14 поединков. Шоу возглавит бой Алексея Кунченко против Глейсона Тибау.

Теги: ММА, турнир, РМК,



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