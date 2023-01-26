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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Школьницу, пнувшую восьмиклассницу по лицу, изолировали на двое суток

Нижнетагильская школьница, пнувшая восьмиклассницу по лицу, была помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних на двое суток. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По инициативе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Нижнего Тагила школьницу, подозреваемую в причинении жестоких побоев другой девочке, сроком на двое суток поместили в местный Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, представители МВД организуют в ближайшее время общешкольное собрание с целью профилактики подобных ЧП впредь и разъяснения молодежи об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за противоправные поступки", - отметил полковник Горелых.

Он также опроверг информацию об аресте школьницы и рассказал о подробностях инцидента. По его словам, конфликт произошел еще 16 января в школе №33 Ленинского района Нижнего Тагила. Потерпевшая учится на год старше своей обидчицы.

"По одной из отрабатываемых полицией версий, конфликт произошел после неудачной переписки в соцсетях, где одна из девушек имела неосторожность неудачно выразиться. Подозреваемая воспитывается в неполной семье мамой. Ранее она уже состояла на учете в ПДН. Теперь ее вновь "возьмут на карандаш". Ее мать уже принесла извинения и пострадавшей, и ее семье за произошедшее ЧП", - добавил полковник.

Теги: изоляция, школьница, избиение, Нижний Тагил



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